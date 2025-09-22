Erdoğan'dan Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Tebrik: İki Devletli Çözüm Vurgusu

Erdoğan, Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik etti ve bu adımların iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:17
Erdoğan'dan Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Tebrik: İki Devletli Çözüm Vurgusu

Erdoğan'dan Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Tebrik

İki devletli çözüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum mesajını paylaştı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diledi. Söz konusu ifade, liderin Filistin meselesindeki diplomasi ve kalıcı çözüm beklentisini vurguladı.

Bu değerlendirme, uluslararası tanıma adımlarının bölgesel barış ve kalıcı çözüme katkı sağlayabileceği yönündeki beklentiyi öne çıkarıyor.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Soykırıma Rağmen Yahudi İş İnsanları İsrail'e Yatırım ve Destek Veriyor
2
Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı
3
Gebze'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
4
Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı
5
Diyarbakır Bismil'de Ev Yangını: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Polonya: Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçaklarını Düşüreceğiz

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta