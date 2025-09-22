Erdoğan'dan Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Tebrik: İki Devletli Çözüm Vurgusu

Erdoğan'dan Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Tebrik

İki devletli çözüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan ülkeleri tebrik ediyorum mesajını paylaştı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada bu adım ve girişimlerin iki devletli çözümün hayata geçirilmesini hızlandırmasını diledi. Söz konusu ifade, liderin Filistin meselesindeki diplomasi ve kalıcı çözüm beklentisini vurguladı.

Bu değerlendirme, uluslararası tanıma adımlarının bölgesel barış ve kalıcı çözüme katkı sağlayabileceği yönündeki beklentiyi öne çıkarıyor.