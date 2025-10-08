Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Başkent Halkına Günlerdir Kerbela Yaşatıyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i eleştirerek okul müdürlerine çağrı yapmasını hedef aldı; 'Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar' dedi.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet temsilcisi Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Özgür Özel'e) Çöpünü düzenli toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar"

Erdoğan'ın sözleri, Özgür Özel'in okul müdürlerine yönelik çağrılarına tepki niteliğinde yorumlandı ve başkentte yaşandığı belirtilen olumsuz tabloya dikkat çekildi.

