Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Başkent Halkına Günlerdir Kerbela Yaşatıyorlar'

Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sert Tepki
Cumhurbaşkanı açıklamasında muhalefeti hedef aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet temsilcisi Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini sürdürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Özgür Özel'e) Çöpünü düzenli toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar"
Erdoğan'ın sözleri, Özgür Özel'in okul müdürlerine yönelik çağrılarına tepki niteliğinde yorumlandı ve başkentte yaşandığı belirtilen olumsuz tabloya dikkat çekildi.