Erdoğan'dan Şara'ya Çağrı: Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesinde Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların en kısa sürede kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:40
Görüşmede yaptırımların sona ermesi vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı görüşmede, en kısa zamanda Suriye'ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, görüşme sırasında yaptırımların kaldırılmasının bölgesel istikrar ve ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekti. Taraflar arasında bu konudaki beklentilerin açıkça paylaşıldığı belirtildi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi kaynaklar, atılacak adımlar ve süreçlere dair değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi. Konunun takipçisi olunacağı vurgulandı.

