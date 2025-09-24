Erdoğan'dan Şara'ya Çağrı: Suriye Yaptırımlarının Kaldırılması Bekleniyor

Görüşmede yaptırımların sona ermesi vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı görüşmede, en kısa zamanda Suriye'ye dönük tüm yaptırımların kalkmasını beklediklerini ifade etti.

Erdoğan, görüşme sırasında yaptırımların kaldırılmasının bölgesel istikrar ve ekonomik toparlanma açısından önemine dikkat çekti. Taraflar arasında bu konudaki beklentilerin açıkça paylaşıldığı belirtildi.

Görüşmenin detaylarına ilişkin resmi kaynaklar, atılacak adımlar ve süreçlere dair değerlendirmelerin devam ettiğini bildirdi. Konunun takipçisi olunacağı vurgulandı.