Erdoğan'dan Şehit Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın Eşine Telefon Görüşmesi

Hatay'da ikamet eden aileyle duygusal sohbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2007 yılında Şırnak'ta görev yerine intikali sırasında tuzaklı mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın eşiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, şehidin emaneti olan ve Hatay'da ikamet eden eşi Ayşegül Yılmaz'la ailenin ve çocukların durumunu sordu. Şehide bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı, Ayşegül Yılmaz'a Sevgili Habib'in özel konumuna atıfta bulunarak, sizlerin de ebedi alemde Peygamberimize komşu olacağına dair temennilerini iletti.

Ayşegül Yılmaz, görüşme sırasında çocuklarının sayılarını ve yaşlarını aktardı: Mehmet 22, Ecenur 18 ve Ecenur'un eşinin vefat ettiği yıl dünyaya geldiğini belirtti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2007 yılında Başbakan olarak Hatay'a geldiğinde kendilerini evde ziyaret ettiğini hatırlatarak Aradığınız için çok memnun olduk. Sizin yanınızdayız, dualarımızdasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin dedi.

Erdoğan, ayrıca şehidin adını taşıyan lisenin 2010 yılında açılışını yaptığını hatırlatarak tüm aileye selam, sevgi ve saygılarını iletti.