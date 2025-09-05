DOLAR
41,24 -0,19%
EURO
48,35 -0,54%
ALTIN
4.765,59 -1,6%
BITCOIN
4.600.491,27 -1,08%

Erdoğan'dan Şehit Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın Eşine Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2007'de Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın Hatay'daki eşi Ayşegül Yılmaz ile telefon görüşmesi yapıp aile ve çocukların durumunu sordu.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 22:24
Erdoğan'dan Şehit Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın Eşine Telefon Görüşmesi

Erdoğan'dan Şehit Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın Eşine Telefon Görüşmesi

Hatay'da ikamet eden aileyle duygusal sohbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2007 yılında Şırnak'ta görev yerine intikali sırasında tuzaklı mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Süleyman Yılmaz'ın eşiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, şehidin emaneti olan ve Hatay'da ikamet eden eşi Ayşegül Yılmaz'la ailenin ve çocukların durumunu sordu. Şehide bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı, Ayşegül Yılmaz'a Sevgili Habib'in özel konumuna atıfta bulunarak, sizlerin de ebedi alemde Peygamberimize komşu olacağına dair temennilerini iletti.

Ayşegül Yılmaz, görüşme sırasında çocuklarının sayılarını ve yaşlarını aktardı: Mehmet 22, Ecenur 18 ve Ecenur'un eşinin vefat ettiği yıl dünyaya geldiğini belirtti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2007 yılında Başbakan olarak Hatay'a geldiğinde kendilerini evde ziyaret ettiğini hatırlatarak Aradığınız için çok memnun olduk. Sizin yanınızdayız, dualarımızdasınız Sayın Cumhurbaşkanım. Allah sizi başımızdan eksik etmesin dedi.

Erdoğan, ayrıca şehidin adını taşıyan lisenin 2010 yılında açılışını yaptığını hatırlatarak tüm aileye selam, sevgi ve saygılarını iletti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
62. Altın Portakal'da Ulusal Yarışma Filmleri Açıklandı
2
Lübnan Kabinesi, Ordu’nun ‘Silahı Devlet Tekeline Alma’ Planını Onayladı
3
Kastamonu'da 3 Gün Sürecek Kamp ve Offroad Festivali Başladı
4
GÜNCELLEME - Starmer'dan kabine değişikliği: Dışişleri, İçişleri ve Adalet'te yeni isimler
5
İsrail, 7 Ekim 2023'ten Bu Yana Batı Şeria'da 19 Bin Filistinliyi Gözaltına Aldı
6
Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: Yoldan Çıkan Otomobilde 3 Yaralı

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire