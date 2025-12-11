Erdoğan'dan TİSK'e çağrı: 'Ellerini taşın altına koyun'

Erdoğan'dan TİSK'e çağrı: "TİSK heyetinden, ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"

Adil ve sürdürülebilir işçi-işveren ilişkileri öncelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TİSK heyetinden, ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil, sürdürülebilir ve hakkaniyetli olması bizim için vazgeçilmezdir"

"İhmali olan kim varsa kamu ve belediye görevlileri dâhil kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:" TİSK heyetinden, ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"