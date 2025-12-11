DOLAR
Erdoğan'dan TİSK'e çağrı: 'Ellerini taşın altına koyun'

Erdoğan, TİSK heyetine 'ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum' dedi; adil, sürdürülebilir işçi-işveren ilişkileri ve ihmale karşı tavizsiz duruş vurgulandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:47
Adil ve sürdürülebilir işçi-işveren ilişkileri öncelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TİSK heyetinden, ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil, sürdürülebilir ve hakkaniyetli olması bizim için vazgeçilmezdir"

"İhmali olan kim varsa kamu ve belediye görevlileri dâhil kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz"

