Erdoğan Doha'dan Ankara'ya Döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha'daki İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından "TC-TRK" uçağıyla 22.35'te Esenboğa'ya inerek Ankara'ya döndü.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 23:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin ardından Ankara'ya döndü.

"TC-TRK" uçağıyla saat 22.35'te Esenboğa Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan de Ankara'ya geldi.

