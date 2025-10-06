Erdoğan: Enerji Verimliliği Sanayide Rekabet Gücünü ve İklim Mücadelesini Güçlendirir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji verimliliğinin tasarruftan öte sanayide rekabet gücünü artırıp iklim kriziyle mücadeleyi güçlendirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 13:04
Enerji verimliliği, tasarrufun ötesinde stratejik bir araç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji verimliliğini yalnızca maliyet tasarrufu olarak değil, aynı zamanda ekonomik ve çevresel hedeflere hizmet eden stratejik bir unsur olarak ele aldıklarını belirtti.

Erdoğan şöyle dedi: "Enerji verimliliğini, tasarrufun da ötesinde sanayide rekabet gücümüzü artıran ve iklim kriziyle mücadelede elimizi güçlendiren bir unsur olarak görüyoruz."

Bu vurgu, sanayi rekabeti ve iklim politikaları bağlamında enerji verimliliğinin önemini öne çıkarıyor ve politikalara yön verme potansiyelini işaret ediyor.

