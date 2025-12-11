DOLAR
Erdoğan: Enflasyonda nihai hedefimiz tek haneli oranlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonda 'tek haneli oranlar' hedefine vurgu yaptı; "Artık kan akmasın, Ocaklara ateş düşmesin" dedi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:56
Başkan hedefi ve toplumsal mesajları yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ekonomideki hedeflere ve toplumsal hassasiyetlere dikkat çekti.

"Enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız"

"Gayemiz belli: Artık kan akmasın. Ocaklara ateş düşmesin. Yürekler dağlanmasın"

Açıklamada Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verirken, toplumun huzuruna vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız"

