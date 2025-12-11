Erdoğan: Enflasyonda nihai hedefimiz tek haneli oranlar
Başkan hedefi ve toplumsal mesajları yineledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ekonomideki hedeflere ve toplumsal hassasiyetlere dikkat çekti.
"Enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız"
"Gayemiz belli: Artık kan akmasın. Ocaklara ateş düşmesin. Yürekler dağlanmasın"
Açıklamada Erdoğan, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verirken, toplumun huzuruna vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız"