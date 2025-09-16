Erdoğan, EuroBasket 2025'te Gümüş Madalyalı A Milli Takımı Kabul Etti

Külliye'de kutlama ve gelecek hedefleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, kabulün ardından sosyal medya hesabından da bir değerlendirme paylaştı.

Erdoğan, "2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda olağanüstü bir mücadele ortaya koyan, 24 yıllık hasretin ardından ülkemize basketbolda final heyecanı yaşatan sporcularımızı tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizi Avrupa'da temsil etmekte gösterdiği başarı için yöneticilerimize, teknik ekibimize ve sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için elbette biraz üzgünüz. Ama şurası da bir gerçek ki basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. Bunu güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Bu sene kıl payı kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum. 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası'na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum."

Kabul töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu da hazır bulundu.