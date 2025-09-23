Erdoğan: Filistin'de antisemitizmi körükleyen cinnet hali artık devam edemez

Cumhurbaşkanı'ndan sert uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde dikkat çekici bir uyarı yaptı. "(Filistin'de) Vicdan sahibi Musevileri de rahatsız eden, onların da tasvip etmediği, tüm dünyada antisemitizmi körükleyen cinnet hali artık devam edemez" dedi.

Açıklamada, yaşananların yalnızca bölgesel değil küresel düzeyde yankı bulduğu, özellikle Musevi toplumlarında rahatsızlık yarattığı vurgulandı. Cumhurbaşkanı'nın sözleri insan hakları ve barış çağrısı niteliği taşıdı.

Erdoğan, gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi için uluslararası aktörlerin sorumluluk alması gerektiğine işaret etti ve kalıcı çözüm arayışlarının önemini tekrar gündeme getirdi.