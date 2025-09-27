Erdoğan: Filistin'in Tanınması Geç de Olsa Önemli, '65 Bin Masum' Sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in tanınmasının geç de olsa önemli olduğunu vurgulayıp, "65 bin masum ölmeden de Filistin'e sahip çıkılamaz mıydı?" diye sordu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:02
Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in uluslararası alanda tanınmasının geç de olsa önemli bir adım olduğunu belirtti ve süreç ile zamanlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Filistin'in tanınması geç de olsa önemli bir adımdır. Ama şu soruyu sormadan edemiyoruz. 65 bin masum ölmeden de Filistin'e sahip çıkılamaz mıydı?"

Erdoğan'ın bu sözleri, uluslararası tepkilerin hızı ve insanî maliyetlere dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Konuşmadaki 65 bin masum vurgusu, açıklamanın en çarpıcı noktası olarak öne çıktı.

Bu açıklama, Filistin meselesinde diplomasi, zamanlama ve insan hakları ekseninde süren değerlendirmelerin odağını bir kez daha şekillendirdi.

