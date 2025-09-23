Erdoğan: Gazze'deki saldırı 'dört dörtlük soykırım' — Netanyahu suçlu

Erdoğan, New York'taki Fox News röportajında Gazze'yi 'dört dörtlük soykırım' olarak nitelendirip Netanyahu'yu sorumlu tuttu; Türkiye yaralıları kabul ediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 02:36
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 02:36
Röportajın ayrıntıları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 80. BM Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere New York'ta bulunduğu sırada Amerikan Fox News kanalına mülakat verdi. Programı sunan isim Bret Baier idi.

Sunucunun 'Gazze'de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?' sorusuna Erdoğan, 'Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’dur.' yanıtını verdi.

Erdoğan, konuşmasında 'Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız.' değerlendirmesinde bulundu. Gazze'de 125 binden fazla yaralının olduğunu, ciddi sayıda yaralının tedavi için Türkiye'ye getirildiğini aktardı.

Bret Baier'in 'Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması' konusundaki sorusuna Erdoğan, bu meselenin tek taraflı olarak sadece Hamas'ın üzerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirterek, 'Öbür tarafta Netanyahu'nun yaptıklarını nasıl bir kenara koyabiliriz?' diye konuştu.

Erdoğan, İsrail'in saldırılarına dair oradaki durumu gösteren birçok fotoğrafı röportaj sırasında paylaştığını belirterek, 'Şunu söyleyebilir miyiz: Hamas, silah bakımından İsrail'den daha güçlüdür diyebilir miyiz? Mümkün değil. İsrail bu silahları 7'den 70'e, kadın, çoluk çocuk, yaşlı demeden acımasızca kullanıyor.' dedi.

Gazze'deki insani krizin sona ermesine dair bir soruya yanıt verirken Erdoğan, daha önceki benzetmeler üzerinden, 'Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. 'Rusya-Ukrayna savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hala devam ediyor. Aynı şekilde 'Gazze savaşını ben bitiririm' dedi. Bitti mi? Hayır.' değerlendirmesini yaptı.

Bir soru üzerine Erdoğan, 'Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmediğini' ifade ederek, 'Aksine onları bir direniş örgütü olarak görüyorum.' dedi.

