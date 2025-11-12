Erdoğan ile Bahçeli Beytepe’de Buluştu: 40 Dakikalık Görüşme

Erdoğan ile Bahçeli Beytepe’de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli’nin Beytepe’de bulunan konutunda görüştü.

Görüşme ve süresi

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak üzere Beytepe’deki konutunun önüne çıktı.

Katılımcılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son eylül ayında Bahçeli’nin konutunda bir araya gelmişti.

