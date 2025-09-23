Erdoğan ile Kuveyt Veliaht Prensi Sabah görüşmesi: Gazze'de ateşkes çağrısı

Yayın Tarihi: 23.09.2025 02:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 02:49
Erdoğan ile Kuveyt Veliaht Prensi Sabah görüşmesi: Gazze'de ateşkes çağrısı

BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde Türkevi'nde kabul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı Türkevi'nde kabul etti.

Kabulde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında özellikle ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini ve işbirliğini güçlendirmek için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemine vurgu yaparak, Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan ayrıca, Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemine işaret etti ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini belirtti.

