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Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 ilin Emniyet Müdürü görevden alındı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atamalarla birlikte, birçok ilin emniyet müdürü değişti. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınırken, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da görevden alındı.

Yayın Tarihi: 02.03.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 10:46
Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 4 ilin Emniyet Müdürü görevden alındı!

YENİ ATAMALARLA İLGİLİ KARARLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, birçok ilde emniyet müdürü değişti ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda da görev değişiklikleri yaşandı.

MERSİN VE DİĞER İLLERDE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ATAMALARI

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın görevden alınmasıyla birlikte, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Ayrıca, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Atanur Aydın ve Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise İbrahim Kaba atandı.

MERSİN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nda da Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca görevden alındı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda da bazı illerde görev değişiklikleri yaşandı. Bu kapsamda, Antalya, Bursa, İzmir ve Kayseri İl Müdürleri görevden alındı ve yeni isimler atanarak görevlendirildi.

YENİ ATAMALARLA İLGİLİ GENİŞ KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye genelindeki birçok ilde yapılan atama kararlarıyla birlikte, kamu yönetiminde geniş kapsamlı değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerin, ilgili kurumlardaki hizmet kalitesi ve performansı artırmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

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