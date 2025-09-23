Erdoğan: İslam Ülkeleri İsrail'in Filistin'deki Katliamlarına Karşı Ortak Durmalı

Erdoğan'dan Ortak Tavır Çağrısı

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah ile görüşmede vurgulanan öncelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Filistin'deki katliamları karşısında İslam ülkelerinin ortak duruş sergilemesinin önemini öne çıkardı.

Erdoğan, görüşmede İslam dünyasının birlikte hareket etmesinin hem diplomatik hem de insani açıdan gerekliliğine işaret etti. Görüşme çerçevesinde, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Taraflar, söz konusu ortak duruşun bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasında kritik rol oynayacağına dikkat çekti. Görüşmede ayrıca, insani yardım ve diplomatik girişimlerin koordinasyonunun önemi vurgulandı.

Erdoğan ile Veliaht Prens Sabah arasındaki bu temas, İslam ülkeleri arasında dayanışma çağrısının bir kez daha gündeme gelmesine yol açtı.