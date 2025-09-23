Erdoğan: İslam Ülkeleri İsrail'in Filistin'deki Katliamlarına Karşı Ortak Durmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah ile görüşmesinde İsrail'in Filistin'deki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak duruşunun önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 02:29
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 02:29
Erdoğan: İslam Ülkeleri İsrail'in Filistin'deki Katliamlarına Karşı Ortak Durmalı

Erdoğan'dan Ortak Tavır Çağrısı

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah ile görüşmede vurgulanan öncelik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Filistin'deki katliamları karşısında İslam ülkelerinin ortak duruş sergilemesinin önemini öne çıkardı.

Erdoğan, görüşmede İslam dünyasının birlikte hareket etmesinin hem diplomatik hem de insani açıdan gerekliliğine işaret etti. Görüşme çerçevesinde, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Taraflar, söz konusu ortak duruşun bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasında kritik rol oynayacağına dikkat çekti. Görüşmede ayrıca, insani yardım ve diplomatik girişimlerin koordinasyonunun önemi vurgulandı.

Erdoğan ile Veliaht Prens Sabah arasındaki bu temas, İslam ülkeleri arasında dayanışma çağrısının bir kez daha gündeme gelmesine yol açtı.

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan: İslam Ülkeleri İsrail'in Filistin'deki Katliamlarına Karşı Ortak Durmalı
2
Mersin kuyumcu soygunu: 4 tutuklama, 16 milyon lira çalındı
3
Bursa Karacabey'de 4 Katlı Binada Yangın: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Erdoğan: Filistin için iki devletli formül yegane seçenek
5
Erdoğan: Türkiye Gazze'de Acil Ateşkes ve Kesintisiz İnsani Yardım İçin Çabalıyor
6
Norveç'ten Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Destek

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta