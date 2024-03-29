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Erdoğan İstanbul Sultanbeyli’de: “Fatih’in emanetinin bu hale gelmesine vicdanımız el vermez”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sultanbeyli’de, partisinin seçim çalışmalarına katıldı.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 15:43
Erdoğan İstanbul Sultanbeyli’de: “Fatih’in emanetinin bu hale gelmesine vicdanımız el vermez”

Seçime 48 saatten daha az bir süre kala AKP seçim çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul’da Sultanbeyli’de düzenlenen mitinge katılan Erdoğan, muhalefete yüklendi. Erdoğan “Bizden devraldıkları yatırımları bile sürdüremediler. İstanbul içler acısı bir yere dönüştü” ifadelerini kullandı.

“Depreme hazırlığı Murat Kurum yapacak”

Sultanbeyli’de konuşan Erdoğan “Her gün İstanbul konusunda deprem uyarısı yapılıyor. Murat kardeşimiz, Allah’ın izniyle bu dönüşümü gerçekleştireceğiz. 5 yıl içinde İstanbul’da yer alan tüm dayanaksız yapılar dönüştürülecek. 650 bin konutun dönüşümü 5 yılda bitecek” dedi.

“İkinci büyük sorun trafik”

İstanbul ikinci gündeminin trafik olduğunu belirten Erdoğan, Sultanbeylilere “Buraya doğru düzgün otobüs geliyor mu?” sorusunu yöneltti. Sultanbeyli için yeni bir dönem başlayacağını söyleyen Erdoğan, “otobüs, metrobüs artık buraya da gelecek” dedi.

“İstanbul bir çileye dönüştü”

Erdoğan, şimdiki belediyenin AKP döneminden devraldıkları metro hatlarını bile bitiremediğini iddia ederek, trafik sorunun çileye dönüştüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı, Murat Kurum’un seçilmesi halinde raylı sistemin de 1000 km.’ye çıkarılacağını belirtti.

“İstanbul’un kaynaklarını yiyorlar”

AKP Genel Başkanı, diğer mitinglerde olduğu gibi CHP’nin “para sayma” görüntülerine de değindi. Erdoğan, İstanbul’un depreme hazırlanması için gerekli olan kaynakların dolara ve euroya çevrildiğini, bavul bavul başka yerlere götürüldüğünü iddia etti.

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