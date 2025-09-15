Erdoğan-Katar Emiri Görüşmesi: İsrail'in Saldırısı Müzakereleri Hedefliyor

İletişim Başkanlığından yapılan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular detaylı şekilde ele alındı.

Erdoğan, görüşmede İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, Türkiye'nin her zaman Katar'ın yanında olduğunu belirtti.

Erdoğan, İsrail'in düzenlediği saldırının barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını ifade etti; her şartta müzakerelerin devamının faydalı olacağını ve Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye-Katar ilişkilerinin savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere her alanda geliştirileceğine işaret eden Erdoğan, İsrail saldırısında şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Görüşmede, Katar Emiri Al Sani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da görüşmede yer aldı.