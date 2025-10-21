Erdoğan Kuveyt'te: Resmi Karşılama ve Heyet Görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRK ile saat 12.30'da Kuveyt'e vardı; Kuveyt Emiri tarafından törenle karşılandı. Görüşmeler Bayan Sarayı'nda yapılacak.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 13:31
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 13:31
Erdoğan Kuveyt'te: Resmi Karşılama ve Heyet Görüşmeleri

Erdoğan Kuveyt'te: Resmi Karşılama ve Heyet Görüşmeleri

Resmi karşılama

TRK uçağıyla saat 12.30'da Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.

Katılımcılar ve heyet

Törende, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Dr. Nora Mohammad Al-Mashaan, Savunma Bakanı Abdullah Ali Al Sabah, bakanlar, Kuveytli yetkililer ve Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği görevlileri hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kuveyt'e geldi.

Görüşmeler ve program

Erdoğan, törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelerin gerçekleştirileceği Bayan Sarayı'na hareket etti. Görüşmeler ile iki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kuveyt Emiri'nin vereceği resmi yemeğe katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e geldi. Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Kuveyt Emiri es-Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'e geldi. Cumhurbaşkanı...

İLGİLİ HABERLER

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Kuveyt'te: Resmi Karşılama ve Heyet Görüşmeleri
2
İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 186 Tutuklama, 214 Kg Sıvı Metamfetamin Ele Geçirildi
3
21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek
4
Kırşehir'de Tır Dorsesinde 9 milyon 800 bin makaron ele geçirildi — Sürücü tutuklandı
5
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
6
Antalya, Muğla ve Kars'ta 4 Kamu Taşınmazı Turizm İçin İhale Edildi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor