Erdoğan Malatya'da Yeni Valilik Hizmet Binasını Açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'ya gelerek yapımı tamamlanan yeni Valilik hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi; Vali Seddar Yavuz'dan bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 17:23
Tören ve açılış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'ya gelerek yapımı tamamlanan Malatya Valiliği yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Erdoğan, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere şehirde bulundu.

Valiliğe gelişinde tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan duanın ardından binanın Malatya ve Malatyalılar için hayırlı olmasını dileyerek "Ya Allah, bismillah." diyerek kurdeleyi birlikte kesti.

Ziyaret ve görüşme

Açılışın ardından Erdoğan, valiliği ziyaret ederek Vali Seddar Yavuz'dan kentteki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Cumhurbaşkanı, Valilik şeref defterini imzaladı.

Katılımcılar

Açılış törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti milletvekilleri katıldı.

