Erdoğan: MSÜ Harp Okulları Mezuniyetinde 30 Ağustos Mesajı ve 19 bin 735 Mezun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulunda düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreninde konuştu. Törende, Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

"30 Ağustos'ta milletimiz, zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamış, bu hakikati tüm dünyaya gür bir seda ile ilan etmiştir."

Törenin anlamı ve 30 Ağustos vurgusu

Erdoğan, mezuniyet töreninin Büyük Zafer'in 103'üncü yıl dönümüneKıbrıs Türk halkı ve yurt dışındaki 7 milyonu aşkın vatandaşın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti. Kahraman ordunun ve yüce milletin zafere dönüştürdüğü tarihin anlamını vurguladı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler ile gazilere şükranlarını iletti.

Erdoğan, 26 Ağustosta başlayan Büyük Taarruz ve 30 Ağustosta kazanılan Başkomutan Meydan Muharebesi'ne işaret ederek, işgalci güçlerin bozguna uğratıldığını ve milletin bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilan edildiğini belirtti. Konuşmasının bir bölümünde dua ve temennilerini de paylaştı: "Rabb'im ayağınızda taş değdirmesin."

Mezun sayıları ve tebrikler

"Harp Okullarımızdaki toplam mezun sayımızı 19 bin 735'e çıkarıyoruz"

Erdoğan, bu yıl mezun olan teğmenleri ve ailelerini tebrik etti. Bu yıl mezun olanların dağılımı şöyle: Kara Harp Okulundan 928, Deniz Harp Okulundan 278, Hava Harp Okulundan 199 olmak üzere toplam 1405 teğmen. Ayrıca 106 misafir öğrenci de mezun oldu.

Erdoğan, 2016'dan bugüne kadar olan toplam rakamları da paylaştı: "Böylelikle 2016'dan bugüne Kara Harp Okulu'muz bünyesinde 754'ü misafir 15 bin 755, Deniz Harp Okulu'muzun çatısı altında 100'ü misafir 2 bin 167, Hava Harp Okulu'muzda ise 148'i misafir 1793 öğrencimizle birlikte Harp Okullarımızdaki toplam mezun sayımızı 19 bin 735'e çıkarıyoruz."

Mezun olan teğmenlerin denizde, havada ve karada ülkenin gücüne güç katacağını belirten Erdoğan, sahip oldukları bilgi ve kabiliyetle caydırıcılığa katkı sağlayacaklarını, taşıdıkları vatan ve devlet sevgisiyle bu mirası yarınlara aktaracaklarını söyledi.

Suriye ile askeri işbirliği

"Suriye ile işbirliğimizi askeri eğitim dahil geniş bir yelpazede ilerletiyoruz"

Erdoğan, mezunların ailelerine ve öğrencilere eğitim veren tüm hocalar ile komutanlara teşekkür etti. Misafir öğrencilerin sayısındaki artışa dikkati çekerek, dokuz yıl önce 27 olan ülke sayısının bu yıl 48'e yükselmesinin Türkiye'nin askeri alandaki itibarını gösterdiğini vurguladı.

Konuşmasında Suriye ile yeni hükümet sonrasında geliştirilen işbirliklerine de değinen Erdoğan, askeri eğitim dahil geniş kapsamlı bir işbirliğinin sürdüğünü, misafir askeri personelin Türkiye ve milletle kurdukları bağların ortak gelecekte önemli rol oynayacağını söyledi. Gelecekte ortak çalışmalara tekrar imza atılacağını belirtti.

Erdoğan, mezun teğmenlere yurt içi ve yurt dışında başarı dileklerini ileterek, hepsine muvaffakiyet temennisinde bulundu.