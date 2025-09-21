Erdoğan New York'ta Türkevi'ne Sevgi Gösterileriyle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu için geldiği New York'ta Türkevi'ne gelişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı; bölgesel konular Trump'la görüşülecek.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:22
BM 80. Genel Kurulu için gelen Cumhurbaşkanı, Türkevi'nde vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler BM 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkevi'ne geçti.

Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bir gazetecinin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alınacağına ilişkin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.

