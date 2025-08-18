DOLAR
Erdoğan NSosyal'den İlk Paylaşımını Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan NSosyal'de ilk paylaşımında Erdem Bayazıt dizelerini paylaştı, 'Hazır mısınız?' dedi; paylaşımda 'Başlıyoruz' etiketi ve emojiler yer aldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 11:21
Paylaşımın Detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal platformunda ilk paylaşımını gerçekleştirdi.

Erdoğan paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinden "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer verdi ve "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı.

Paylaşımda ayrıca "Başlıyoruz" etiketi ile birlikte Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal'den ilk paylaşımını yaptı. Erdoğan, NSosyal'den yaptığı ilk paylaşımında, 1999'daki şiir albümünde seslendirdiği şair Erdem Bayazıt'ın "Birazdan Gün Doğacak" şiirinin "Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı" dizesine yer vererek, "Hazır mısınız?" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başlıyoruz" etiketli paylaşımında, Türk bayrağı, dünya ve roket emojileri de yer aldı.

