Erdoğan: SDG 10 Mart Mutabakatı'na Uymalı, Türkiye Suriye'ye Desteği Artıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SDG ve bölge politikası hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymasının zorunlu olduğunu belirtti. Erdoğan, mutabakatın gerekliliklerine uyulmasının bölgesel istikrar için kritik olduğunu vurguladı.

Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti. Açıklamasında, güvenlik ve insani durum açısından atılacak adımların önemine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı, Suriye'ye yönelik desteklerin artarak süreceğini söyledi. Bu desteklerin kapsamı ve uygulama takvimiyle ilgili detayların ilerleyen dönemde paylaşılacağına işaret etti.

Açıklama, Türkiye'nin hem diplomasi hem de sahadaki gelişmeleri izleyerek politika belirleme yaklaşımını ortaya koydu. Erdoğan'ın mesajı, mutabakatın uygulanmasının ve bölgeye verilen desteğin devam edeceğinin altını çizdi.