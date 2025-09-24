Erdoğan: SDG 10 Mart Mutabakatı'na Uymalı, Türkiye Suriye'ye Desteği Artıracak

Erdoğan, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğini vurguladı; Türkiye bölgedeki gelişmeleri izliyor ve Suriye'ye destekleri artırarak sürdürecek.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:42
Erdoğan: SDG 10 Mart Mutabakatı'na Uymalı, Türkiye Suriye'ye Desteği Artıracak

Erdoğan: SDG 10 Mart Mutabakatı'na Uymalı, Türkiye Suriye'ye Desteği Artıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SDG ve bölge politikası hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uymasının zorunlu olduğunu belirtti. Erdoğan, mutabakatın gerekliliklerine uyulmasının bölgesel istikrar için kritik olduğunu vurguladı.

Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti. Açıklamasında, güvenlik ve insani durum açısından atılacak adımların önemine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı, Suriye'ye yönelik desteklerin artarak süreceğini söyledi. Bu desteklerin kapsamı ve uygulama takvimiyle ilgili detayların ilerleyen dönemde paylaşılacağına işaret etti.

Açıklama, Türkiye'nin hem diplomasi hem de sahadaki gelişmeleri izleyerek politika belirleme yaklaşımını ortaya koydu. Erdoğan'ın mesajı, mutabakatın uygulanmasının ve bölgeye verilen desteğin devam edeceğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da inşaatta asansör boşluğuna düşen sıva ustası öldü
2
Politico: Trump Müslüman Liderlere Batı Şeria İlhakına İzin Vermeyeceğini Söyledi
3
Azerbaycan, Eurovision İddialarını Yalanladı
4
Fransa'dan Küresel Sumud Filosu'na Saldırıya Kınama: Deniz Hukuku Vurgusu
5
Erdoğan ile Şara New York'ta Görüştü: Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Bekleniyor
6
İçişleri Bakanı Yerlikaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü
7
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası