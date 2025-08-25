Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de "son düzlüğe" girdik — Malazgirt Zaferi'nin 954. yılı

Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinde son düzlüğe girdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Okçular Vakfı tarafından düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Birlik, kardeşlik ve kararlılık vurgusu

Erdoğan, konuşmasında mazlumlara ümit, dostlara güven, düşmanlara korku veren birliklerinin korunacağını belirterek, tarih boyunca elde edilen başarılarda birlik ve karşılıklı sevginin rolünü hatırlattı. Selahattin Eyyubi, Sultan Alparslan ve Yavuz Sultan Selim gibi isimlerle örneklenen ruhun; Malazgirt, Kudüs, İstanbul ve Çanakkale'deki zaferlerin kaynağı olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha gayret ve elbette dikkatle inşallah bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız.” ifadelerini kullandı. Ayrıca safların sıklaştırılacağını, kardeşliğin perçinleneceğini ve birlik ve beraberliği hedef alan saldırıların omuz omuza püskürtüleceğini vurguladı.

Konuşmasında "Büyük ve güçlü Türkiye" hedefini yineleyen Erdoğan, içinde bulunulan asrın Türkiye Yüzyılı olarak tarih sahnesinde yerini alacağını, şehit ve gazilerin emanetinin korunarak huzurlu ve aydınlık bir ülke inşa edileceğini belirtti. Sözlerini, "Rabb'im birliğimizi kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin" dileğiyle tamamladı.

Etkinlik ayrıntıları ve katılımcılar

Program Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tören alanında Türk, Selçuklu ve Filistin bayrakları yer aldı; Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri yaptı ve vatandaşlar marşlarla eşlik etti. Erdoğan, konuşmasının ardından Han Otağı'na geçti.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bakanlar, genel başkan yardımcıları ve bölge illerin valileri katıldı.

Erdoğan, Okçular Vakfı başta olmak üzere programın düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin direktifleriyle kurulan "Fetih ve Kök: Ahlat/Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü" kurulmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

