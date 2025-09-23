Erdoğan: Türk-Amerikan İlişkileri Müttefiklik ve Stratejik Ortaklıkla Derinleşiyor

Rockefeller Center'da yapılan yemekte Erdoğan, diaspora ve ikili işbirliğine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rockefeller Center'da düzenlenen Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi yemeğinde konuştu. Erdoğan, "Türk-Amerikan ilişkilerinin müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde ilerletilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Erdoğan, konuşmasında Amerika'daki Türk toplumunun dayanışma ruhunu ve birlikteliğini görmekten duyduğu memnuniyeti vurguladı: "Amerika'nın dört bir yanından kilometrelerce mesafe kat ederek, bugün burada bizlerle beraber olmanızı, gönül birlikteliğimizin en güçlü tezahürü olarak görüyorum." Sivil toplum kuruluşlarını bu birlik ruhunu canlı tutma çabalarından dolayı tebrik etti.

Amerika'da yaşayan Türk toplumunun sosyal, siyasi, ekonomik ve akademik alanda giderek daha görünür hale geldiğini belirten Erdoğan, salonu dolduranlara yönelik övgüsünü şöyle sürdürdü: "Başta bu salonda bulunan dostlarımız olmak üzere sizlerin başarılarıyla iftihar ettiğimizi bilmenizi isterim. Her birinizi emeğiniz, azminiz ve mücadeleniz için kutluyorum."

Erdoğan, Türk-Amerikan toplumunun Türkiye ve Amerika arasında köprü işlevi gördüğünü; ekonomik ve sosyal hayata katkılarının önemine dikkat çekti. Temsilcilikler ve diğer kurumlarla Türk toplumuna her alanda destek verilmeye devam edileceğini kaydetti.

Dış politikadaki değişimlere işaret eden Erdoğan, aktörlerin yalnız devlet ve temsilciler olmadığını, diaspora gruplarının da etkin rol oynadığını belirtti. Türk diasporasının temsil seviyesinin artırılmasının önemini vurguladı: "Nüfusu yarım milyona yaklaşan Türk-Amerikan toplumunun yerel ve federal düzeyde siyaset arenasında daha fazla rol alması... çok önemlidir."

Erdoğan, mevcut kutuplaşma ortamında Türkiye-Amerika dayanışmasının kritik hale geldiğini belirterek ilişkilere dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Ülkelerimiz arasındaki işbirliği, güvenlik, ticaret yatırımlar enerji ve eğitim gibi pek çok alanda çeşitlenerek derinleşiyor." Ayrıca "Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı." dedi.

Gündemdeki konulara ilişkin istişarelerin sürdüğünü belirten Erdoğan, "Başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyamızdaki gelişmelere dair hem kendisiyle hem de ekibiyle sürekli istişare içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Büyükelçi Barrack'ın olumlu katkılarına değinerek ikili ekonomik hedeflere işaret etti: "İkili ticaret hacmimizi 100 milyar dolara yükseltme, karşılıklı yatırımlarımızı artırma irademiz bakidir." Ziyaret kapsamında perşembe günü Washington DC'de önemli konuların ele alınacağını belirtti.

(Sürecek)