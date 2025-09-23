Erdoğan Türkevi'nden BM 80. Genel Kurulu'na yürüyerek geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nden yürüyerek BM 80. Genel Kurulu'na geçti; Türkiye'yi 4. sırada temsil edecek ve konuşmasında Filistin ile İsrail'in bölgedeki saldırılarını vurgulayacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:28
Erdoğan Türkevi'nden BM 80. Genel Kurulu'na yürüyerek geçti

Erdoğan Türkevi'nden BM 80. Genel Kurulu'na yürüyerek geçti

Türkiye'yi 4. sırada temsil edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nden çıkarak, eşi Emine Erdoğan ve diğer kurmaylarıyla birlikte yürüyerek karşısında bulunan BM binasına geçti.

Genel Kurul'un açılışını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gerçekleştirecek. Bu yıl görüşmelerin başkanlığını ise kürsü tokmağını eline alan eski Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yürütecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul görüşmelerinin ilk gününde Türkiye'yi temsilen Brezilya, ABD ve Endonezya'nın ardından dördüncü sırada hitap edecek.

Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi 15. kez temsil edeceği konuşmasında özellikle İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım iddiaları, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da toprakları gasbedilen Filistinlilerin durumu ile İsrail'in başta Suriye ve Lübnan olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırılarına dikkati çekmesi ve üye ülkelere İsrail'in saldırılarına karşı durma çağrısında bulunması öngörülüyor.

