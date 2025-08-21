Erdoğan: Türkiye Gazze'de Ateşkes İçin Gayret Gösteriyor; İsrail'in Pervasızlığı Dizginlenmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yoğun çaba harcadığını ifade etti. Erdoğan, bölgede sürdürülen diplomatik girişimlerin ve insani çabaların önemine dikkat çekti.

Açıklamada, Gazze'yi işgal planına hız veren İsrail'in pervasızlığının kontrol altına alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Erdoğan, bu pervasızlığın durdurulmasının bölgedeki istikrar ve barış için şart olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ateşkes çabaları ile taraflar arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik adımların devam edeceği, uluslararası aktörlerin de sorumluluk almasının önem taşıdığı ifade edildi.