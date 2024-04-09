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Erdoğan ve Selman telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 00:39
Erdoğan ve Selman telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin bir paylaşım yaparak, "Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prens’e Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti" denildi.

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