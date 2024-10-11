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Erdoğan ve Vucic'ten Türkiye-Sırbistan İşbirliği Toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da işbirliği toplantısına katıldı ve anlaşmalar imzalandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 14:17
Erdoğan ve Vucic'ten Türkiye-Sırbistan İşbirliği Toplantısı

Erdoğan ve Vucic, Türkiye-Sırbistan İşbirliği Toplantısını Gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile birlikte Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısına başkanlık etti.

Toplantı Detayları

İkili görüşmenin ardından, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen toplantıya birçok bakan ve üst düzey yetkili katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar toplantıda yer aldılar.

Anlaşmaların İmzalanması

Toplantının ardından, Türkiye ile Sırbistan arasında yeni işbirliği anlaşmalarının imzalanacağı bir tören gerçekleştirildi. Bu önemli adım, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini sağlayacak.

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