Erdoğan: Yangın Sonrası Ağaçlandırmada Avrupa 1'inci, Dünya 4'üncü

Cumhurbaşkanı'nın açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı basın açıklamasında ülkenin yangın sonrası ağaçlandırma başarısını vurguladı.

"Yangın sonrası ağaçlandırmada da son derece başarılıyız. En çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncüyüz" dedi.

Erdoğan, bu başarının yangınların ardından yürütülen iyileştirme ve yeniden yapılandırma çalışmalarının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Avrupa'da 1'inci ve dünyada 4'üncü sıralamalarının, Türkiye'nin ağaçlandırma hamlelerindeki hız ve kapsamı ortaya koyduğunu söyledi.