Erenler'de "Fadıl & Faik Yanlış Anlama" sahnelendi

Erenler Belediyesi Kültür Merkezi'nde tiyatro rüzgarı

Erenler Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Fadıl & Faik Yanlış Anlama" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Oyun, Erenler Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelendi ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Etkinliği izleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, oyunun ardından yaptığı konuşmada tiyatro ekibine performanslarından dolayı teşekkür etti.

Dinç, kültür sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Tiyatro oyununu büyük bir keyifle izledik. Sahnede sergilenen enerji, emek ve izleyiciye yansıyan güzel mizah için tüm ekibe gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

