Erenler'de 'Fadıl & Faik Yanlış Anlama' sahnelendi

Erenler Belediyesi Kültür Merkezi'nde Fadıl & Faik Yanlış Anlama oyunu sahnelendi; Başkan Şenol Dinç ekibe teşekkür ederek kültür sanat etkinliklerinin süreceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:46
Erenler'de 'Fadıl & Faik Yanlış Anlama' sahnelendi

Erenler'de "Fadıl & Faik Yanlış Anlama" sahnelendi

Erenler Belediyesi Kültür Merkezi'nde tiyatro rüzgarı

Erenler Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Fadıl & Faik Yanlış Anlama" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Oyun, Erenler Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahnelendi ve vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Etkinliği izleyen Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, oyunun ardından yaptığı konuşmada tiyatro ekibine performanslarından dolayı teşekkür etti.

Dinç, kültür sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Tiyatro oyununu büyük bir keyifle izledik. Sahnede sergilenen enerji, emek ve izleyiciye yansıyan güzel mizah için tüm ekibe gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

