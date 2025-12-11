DOLAR
Erkan Aydın Kreşlerde Eczacılığı Anlattı | Osmangazi Meslek Tanıtım Günleri

Başkan Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi’nin Meslek Tanıtım Günleri'nde Minik Kalpler Kreş öğrencilerine eczacılığı anlattı; etkinlikte veteriner ve doktor da yer aldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:36
Erkan Aydın kreş öğrencilerine eczacılığı anlattı

Osmangazi Belediyesi Meslek Tanıtım Günleri Miniklerle Buluştu

Osmangazi Belediyesi’nin kreşlerinde düzenlenen Meslek Tanıtım Günleri kapsamında Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kendi mesleği olan eczacılığı minik öğrencilere anlattı. Etkinlik, Minik Kalpler Kreş ve Gündüz Bakım Evleri’nde gerçekleşti ve çocukların merak ettikleri sorulara cevap verildi.

Programda Başkan Aydın’a, mesleği veterinerlik olan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan ile mesleği doktorluk olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman da eşlik ederek sunuma zenginlik kattı. Etkinlikte hayvan sevgisini pekiştirmek amacıyla kreşe getirilen sevimli kedi çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Başkan Aydın’ın Mesajı

Etkinlikte konuşan Başkan Aydın şu ifadeleri kullandı: "Osmangazi’de kreş sayısını yeni açılan ve temelini attığımız yapılarla birlikte önümüzdeki yıl 10’a yükseltmeyi hedefliyoruz. Kreşlerimizde meslek eğitimleriyle çocuklarımızı meslek sahibi isimlerle buluşturuyor, onlara geleceğe dair değerli bilgiler aktarıyoruz. Ben de meslek tanıtım günlerinde kendi mesleğim olan eczacılığı çocuklara anlattım. Bizim tek derdimiz, Osmangazi ve Bursa’da yaşayan çocukların mutlu olması. Çocuklar geleceğe aydınlık bir şekilde hazırlanırsa, onların mutluluğu bize daha fazla azim ve motivasyon veriyor. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz."

Etkinliğe katılan çocuklar, unutulmaz bir gün geçirdiklerini ve etkinlikten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Osmangazi Belediyesi, çocuklara farklı meslekleri tanıtarak onların gelecekte daha bilinçli seçimler yapmasını sağlamayı amaçlayan Meslek Tanıtım Günleri ile minikleri uzmanlarla buluşturmaya devam ediyor.

