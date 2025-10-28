Ermenek Maden Faciası 11. Yılında: 18 İşçi Mezarı Başında Anıldı

Ermenek Maden Faciası 11. Yılında Anıldı

Anma töreninde yetkililer ve yakınlar hazır bulundu

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, maden ocağındaki su baskını sonucu hayatını kaybeden 18 işçi, facianın 11. yılında mezarları başında anıldı.

Anma törenine Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Güneyyurt Belde Belediye Başkanı Ahmet Arı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez katıldı.

Yetkililer, ilçeye bağlı Güneyyurt beldesi ile Aşağı Çağlar köyündeki işçilerin mezarlarını ziyaret ederek mezarlara karanfil bıraktı ve madenci yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Program, yapılan dualar ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi. Anma töreni, kayıpların yakınlarına taziyelerin iletilmesi ve kamuoyuna hatırlatılması açısından önemli bir anma etkinliği olarak gerçekleşti.

