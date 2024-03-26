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Erzincan'da aileler arasında tüfekli ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Erzincan'da Ersevenler Mahallesi'nde Kurt ailesinden akrabalar arasında başlayan çocuk tartışması, büyüklerin de dahil olmasıyla tüfekli ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri mahallede ve hastanede güvenlik tedbiri aldı.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 22:31
Erzincan'da aileler arasında tüfekli ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Erzincan'ın Ersevenler Mahallesi'nde, Kurt ailesine mensup çocuklar arasında başlayan tartışma, büyüklerin de dahil olmasıyla tüfekli ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki gerginlik sonucunda çıkan arbedede, tüfekten çıkan saçmaların ve bıçak darbelerinin etkisiyle toplam 5 kişi yaralandı.

Olayın ardından yaralılar, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, Ersevenler ve İzzet Paşa Mahalleleri ile hastanede güvenlik önlemleri alarak bölgede kontrol sağladı. Yaşanan olayla ilgili detaylı bir tahkikat başlatıldı.

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