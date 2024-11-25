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Erzincan'da Kar Mağdurlarına Yardım: Yurtlara Yerleştiriliyorlar

Erzincan'da kar sebebiyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, KYK yurtlarında misafir ediliyor. Vali, yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 02:36
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 02:42
Erzincan'da Kar Mağdurlarına Yardım: Yurtlara Yerleştiriliyorlar

Erzincan'da Yoğun Kar Yağışı Sonrası Yardım Çalışmaları

Erzincan'da meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, devlet yurtlarında misafir ediliyor. Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde, ulaşıma kapalı yolların durumu ve vatandaşların güvenli tahliyesi için çalışmalara hız verildi.

Vali Hamza Aydoğu'nun Açıklamaları

Vali Hamza Aydoğu, yaptığı açıklamada, kar yağışının pazartesi gününe kadar devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Aydoğu, şu ifadeleri kullandı:

"24 Kasım Pazar günü öğle saatlerinde ilimiz genelinde başlayan ve şiddetini artıran kar yağışı ile birlikte etkili olan tipi, Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma ve emniyet güçleriyle koordineli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına yerleştiriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın zarar görmemesi adına tüm önlemleri alıyoruz."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzincan'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, yurtlarda misafir ediliyor.

Erzincan'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, yurtlarda misafir ediliyor.

Erzincan'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, yurtlarda misafir ediliyor.

Erzincan'da kar nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, yurtlarda misafir ediliyor.

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