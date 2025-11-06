Erzincan'da Minik Öğrenciler İtfaiyeciliği Yerinde Öğrendi

Erzincan Gazi İlkokulu öğrencileri, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette eğitim ve uygulama

Ziyaret kapsamında itfaiye personeli tarafından öğrencilere itfaiyecilik mesleği, yangın güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Araç ve ekipman tanıtımı

Minik öğrenciler, itfaiye araçlarını ve ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı buldu; görev araçlarının işleyişi ve ekipmanların kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Eğlenceli ve öğretici etkinlik

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin hem eğlenip hem de bilgi edindiği, yangın anında doğru davranış biçimlerinin uygulamalı olarak anlatıldığı gözlendi.

MİNİK ÖĞRENCİLER İTFAİYECİLİK MESLEĞİNİ YERİNDE ÖĞRENDİ