Erzincan'da Minik Öğrenciler İtfaiyeciliği Yerinde Öğrendi

Erzincan Gazi İlkokulu öğrencileri, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek itfaiyecilik, yangın güvenliği ve acil durum uygulamalarını yerinde öğrendi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:41
Erzincan Gazi İlkokulu öğrencileri, Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette eğitim ve uygulama

Ziyaret kapsamında itfaiye personeli tarafından öğrencilere itfaiyecilik mesleği, yangın güvenliği ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Araç ve ekipman tanıtımı

Minik öğrenciler, itfaiye araçlarını ve ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı buldu; görev araçlarının işleyişi ve ekipmanların kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Eğlenceli ve öğretici etkinlik

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin hem eğlenip hem de bilgi edindiği, yangın anında doğru davranış biçimlerinin uygulamalı olarak anlatıldığı gözlendi.

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek