Erzincan'da Modifiye Araçlar Buluştu: İkinci Fuar Heyecanı

Erzincan'da düzenlenen modifiye araç fuarında 600'e yakın araç sergilendi, drift yarışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 17:00
Erzincan'da Modifiye Araçlar Buluştu: İkinci Fuar Heyecanı

Erzincan'da Modifiye Araç Tutkusu Yaşatıldı

Erzincan, Ekşisu Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen "2. Modifiye Araç Fuarı" etkinliğine ev sahipliği yaptı. Erzincan Modifiye Araçlar Derneği tarafından düzenlenen ve toplamda 13 ilden 600'den fazla modifiyeli aracın katıldığı fuar, büyük ilgi gördü.

Destekleyen Kuruluşlar

Bu anlamlı organizasyona Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destek verdi. Etkinlikte ayrıca çeşitli drift yarışmaları düzenlendi.

Fuarın Başarısı ve Katılımcıların Yorumları

Erzincan Modifiye Araçlar Derneği'nin Başkanı Şükrü Kılıç, katılımcılara teşekkür ederek, "Geniş bir katılımla güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Burada sadece drift yarışmaları düzenlendi ve bu yarışmalar başarılı bir şekilde sürüyor. Katılımcıların ilgisi ise çok fazlaydı," dedi.

Gümüşhane Modifiyeli Araçlar Derneği Başkanı Mehmet Demirsoy ise modifiye tutkusunun kendisinde 7 yaşında başladığını belirterek, "Modifiye, suç değil bir yaşam tarzıdır. Her ilde dernekler kurarak bu kültürü yaygınlaştırıyoruz," şeklinde konuştu.

Samsun'dan katılan Resul Demiroğlu ise aracının Türkiye ve Avrupa'da çeşitli ödüller aldığını ve fuarın Erzincan'a yakışır bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ailelerin İlgi Göstermesi

Fuara çocuklarıyla gelen aileler, modifiyeli araçlarla fotoğraf çekerek güzel anılar biriktirdi. Yarışma sonucunda dereceye giren araç sahiplerine kupa ve plaket verileceği belirtildi.

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire...

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda, Erzincan Modifiye Araçlar Derneğince düzenlenen "2. Modiyefiye Araç Fuarı"na, 13 ilden 600'e yakın modifiyeli araç katıldı.

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire...

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda, Erzincan Modifiye Araçlar Derneğince düzenlenen "2. Modiyefiye Araç Fuarı"na, 13 ilden 600'e yakın modifiyeli araç katıldı.

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire...

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda, Erzincan Modifiye Araçlar Derneğince düzenlenen "2. Modiyefiye Araç Fuarı"na, 13 ilden 600'e yakın modifiyeli araç katıldı.

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire...

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda, Erzincan Modifiye Araçlar Derneğince düzenlenen "2. Modiyefiye Araç Fuarı"na, 13 ilden 600'e yakın modifiyeli araç katıldı.

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire...

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda, Erzincan Modifiye Araçlar Derneğince düzenlenen "2. Modiyefiye Araç Fuarı"na, 13 ilden 600'e yakın modifiyeli araç katıldı.

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire...

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda, Erzincan Modifiye Araçlar Derneğince düzenlenen "2. Modiyefiye Araç Fuarı"na, 13 ilden 600'e yakın modifiyeli araç katıldı.

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire...

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda, Erzincan Modifiye Araçlar Derneğince düzenlenen "2. Modiyefiye Araç Fuarı"na, 13 ilden 600'e yakın modifiyeli araç katıldı.

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire...

Erzincan'da düzenlenen etkinlikte modifiye araçlar sergilendi. Kent merkezine bağlı Ekşisu Mesire Alanı'nda, Erzincan Modifiye Araçlar Derneğince düzenlenen "2. Modiyefiye Araç Fuarı"na, 13 ilden 600'e yakın modifiyeli araç katıldı.

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