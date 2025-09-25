Erzincan'da Panelvanın Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü 10 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Erzincan'da Panelvanın Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Kaza Detayları

Erzincan'da meydana gelen kazada, M.N. idaresindeki 24 AU 129 plakalı panelvan, Mimar Sinan Mahallesi 1184. Sokakta elektrikli bisiklet süren İ.K. (10)'ye çarptı.

Müdahale ve Tedavi

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, elektrikli bisiklet sürücüsü İ.K.'nin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

