Erzincan'da Tırda Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Erzincan'da Yangın Vakası

Erzincan'da seyir halindeki bir tır, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Olay, Ramazan G. tarafından kullanılan 34 DIA 279 plakalı aracın Erzincan-Erzurum kara yolunda seyrettiği esnada gerçekleşti.

Alevlerin Yayılması

Tır, Yaylacık köyü mevkisine geldiğinde aniden yanmaya başladı. Sürücü, durumu fark edip aracı durdurarak alevleri söndürmeye çalıştı. Ancak yangın kısa sürede büyüyerek yol kenarındaki otluk alana sıçradı.

Çevredekilerin Müdahalesi

Olayı gören çevre sakinleri, hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre içinde bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için harekete geçti.

Yangının Sonuçları

Yangın sonrası tır tamamen kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri çevredeki yangını kontrol altına almayı başardı. Bu tür olayların önlenmesi için sürücülerin araçlarının bakımına dikkat etmesi büyük önem taşıyor.