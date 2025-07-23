Erzincan'da Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Erzincan'da Üç Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza

Erzincan'da meydana gelen bir zincirleme trafik kazası, 3 aracın karışması sonucu 5 yaralının hastaneye kaldırılmasına neden oldu. Kaza, Erzincan-Çağlayan kara yolu üzerindeki Çatalören Köyü Beşiktaş mezrası mevkisinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Olayda, Sedat Y. (55) yönetimindeki 29 AZ 498 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Serdar G. (36) idaresindeki 34 GJA 717 plakalı otomobil ile Eyüp D. (28) tarafından sürülen 58 ACJ 796 plakalı araçla çarpıştı. Kaza yerinde bulunan çevre sakinleri, derhal sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Yaralılar Hastanede

Kazada yaralananlar arasında Sedat Y., Eyüp D., Zühre D. (57), Bilal Sinan D. (9) ve Muharrem D. (60) bulunuyor. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontroller sonucunda, Sedat Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Erzincan’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Erzincan’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.