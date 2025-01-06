Erzurum'da Ambulans Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Erzurum'da Ambulansların Karıştığı Kazada 8 Yaralı

Erzurum'da, ambulans kazası sonucunda 8 kişi yaralandı. Kazanın sebebi, yaralılar için yola çıkan diğer ambulansın tıra çarpması oldu. Olay, Erzurum- Erzincan kara yolunda gerçekleşti. İlk olarak, bir ambulans ile farklı bir araç çarpışmıştı. Kazaya müdahale etmek üzere yola çıkan ikinci ambulans, Hasan Acar idaresindeki tıra 500 metre kala arkadan çarptı.

Kazanın ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kazalarda yaralanan 6'sı sağlık çalışanı olmak üzere toplam 8 kişinin durumu oldukça ciddiydi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak ambulansta sıkışan yaralıları itfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla kurtarıp, hastaneye sevk etti.

Valilik ve Sağlık Yetkilileri Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Olay yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu gelerek incelemelerde bulundu. Tır sürücüsü Hasan Acar, durumunu anlatırken, "Kırmızı ışıkta dururken ambulans arkadan vurdu. Yolda çok yoğun olmasa da sis vardı" dedi.

Kazanın ardından, her iki ambulansın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ayrıca, yaralı sağlık çalışanlarından iki kişinin evli olduğu öğrenildi.