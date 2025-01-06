DOLAR
35,34 0,13%
EURO
36,62 -0,33%
ALTIN
2.991,92 0,26%
BITCOIN
3.498.719,4 -0,76%

Erzurum'da Ambulans Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Erzurum'da meydana gelen ambulans kazasında 8 kişi yaralandı, 6'sı sağlık çalışanı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:54
Erzurum'da Ambulans Kazasında 8 Kişi Yaralandı

Erzurum'da Ambulansların Karıştığı Kazada 8 Yaralı

Erzurum'da, ambulans kazası sonucunda 8 kişi yaralandı. Kazanın sebebi, yaralılar için yola çıkan diğer ambulansın tıra çarpması oldu. Olay, Erzurum- Erzincan kara yolunda gerçekleşti. İlk olarak, bir ambulans ile farklı bir araç çarpışmıştı. Kazaya müdahale etmek üzere yola çıkan ikinci ambulans, Hasan Acar idaresindeki tıra 500 metre kala arkadan çarptı.

Kazanın ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Kazalarda yaralanan 6'sı sağlık çalışanı olmak üzere toplam 8 kişinin durumu oldukça ciddiydi. Ekipler, yolu trafiğe kapatarak ambulansta sıkışan yaralıları itfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla kurtarıp, hastaneye sevk etti.

Valilik ve Sağlık Yetkilileri Olay Yerinde İnceleme Yaptı

Olay yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu gelerek incelemelerde bulundu. Tır sürücüsü Hasan Acar, durumunu anlatırken, "Kırmızı ışıkta dururken ambulans arkadan vurdu. Yolda çok yoğun olmasa da sis vardı" dedi.

Kazanın ardından, her iki ambulansın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ayrıca, yaralı sağlık çalışanlarından iki kişinin evli olduğu öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de ATM'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Kayseri'de Husumet Nedeniyle Babayı Öldüren Sanığa Müebbet Hapis Cezası
3
Konya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı
4
Güney Kore'de Jeju Air, Bakım Nedeniyle En Fazla Uçuşu Ertelenen Hava Yolu Oluyor
5
İBB'nin Ulaşım Ücretlerine Yüzde 46,09 Zam Teklifi UKOME'de Reddedildi
6
Golan Tepeleri'nde Ayşe Kıyılı'nın Yıldızlı Yüzük Hikayesi: Esed'in Düşüşü İle Gelen Özgürlük
7
Adana'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!