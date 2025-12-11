DOLAR
Erzurum'da Asırlık '1001 Hatim' Geleneği Başlıyor

Pir Ali Baba tarafından başlatılan yaklaşık 500 yıllık 1001 Hatim geleneği 19 Aralık 2025'te Erzurum'da yeniden başlayacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:36
Erzurum'u doğal afetlerden korumak amacıyla Pir Ali Baba tarafından yaklaşık 500 yıl önce başlatılan 1001 Hatim geleneği bu yıl yeniden uygulanıyor. Geleneğe göre, şehir halkı bir ay boyunca Kur'an-ı Kerim hatimleri indirerek şehrin korunması için dua ediyor; bu uygulama her yıl düzenli olarak sürdürülüyor.

Başlangıç ve katılım bilgileri

Erzurum Müftülüğü'nden yapılan açıklamada programın başlangıç tarihinin belirtildiği duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde uzun yıllardır sürdürülen 1001 Hatim Programı bu yıl da devam ediyor. Program, 19 Aralık 2025 Cuma günü başlayacaktır. Açılış, aynı gün saat 10.00’da Pirali Baba Türbesi önünde okunacak ilk hatim ve yapılacak dua ile yapılacaktır. Okuduğunuz hatimleri birleştirmek için, mahallenizdeki cami görevlisine söylemeniz yeterlidir. İsteyen kardeşlerimiz hatim sayılarını internet üzerinden de bildirebilirler. Program süresince İlimizde Kur’an-ı Kerim Tilavetleri, sohbetler ve dua programları yapılacaktır. Detaylı bilgi, ilçe müftülüklerimizden ve İl Müftülüğünden alınabilir".

Dua programı ve etkinlik takvimi

Müftülüğün paylaşımında dua programları da şöyle duyuruldu:

"Dua programları şöyle olacaktır: Erkekler için: 16 Ocak 2026 Cuma, saat 09.00-13.00, Ulu Camii. Kadınlar için: 17 Ocak 2026 Cumartesi, saat 09.00-12.00, Ulu Camii. Tüm duyurular, Müftülüğümüzün internet ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacaktır. Rabbimizden niyazımız; okunan hatimleri kabul buyurması, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmesidir".

Katılım için okunan hatimleri mahallenizdeki cami görevlisine bildirmeniz yeterlidir; isteyenler hatim sayılarını internet üzerinden de bildirebilecektir. Detaylı bilgi için ilçe müftülükleri ve İl Müftülüğü ile iletişime geçilebilir.

