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Erzurum'da Bulunan Emekli Maaşı Sahibine Ulaştırıldı

Erzurum'da bulunan 20 bin liralık emekli maaşı, sahibine polis aracılığıyla ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:02
Erzurum'da Bulunan Emekli Maaşı Sahibine Ulaştırıldı

Erzurum’da Duygusal Bir Olay

Erzurum'da, baba ve oğulun bulduğu emekli maaşı, polis ekipleri tarafından sahibine ulaştırıldı. Olay, Kurtuluş Mahallesi Endüstri Caddesi'nde meydana geldi.

Parayı Bulan Cafer Tugay Metin'in Açıklamaları

63 yaşındaki Cafer Tugay Metin, oğlu ile birlikte seyrederken yol üzerinde 20 bin 100 lira buldu. Metin, parayı Gölbaşı Şehit Zekai Aktaş Polis Merkezi'ne teslim etti. Olayı AA muhabirine aktaran Metin, "Yaşlı bir amcanın parasıymış, polis arkadaşlara '2 bin lirayı bulan kişiye verin' demiş ama ben kabul etmedim. Bu İslami ve vatandaşlık görevim," şeklinde konuştu.

Paranın Sahibi İbrahim Gürsaç’a Ulaştırılması

Polis ekipleri, bulunan paranın 84 yaşındaki İbrahim Gürsaç'a ait olduğunu belirledi. Paranın sahibine ulaşma sürecinde, Gürsaç’ın kızı Semra Gürsaç, babasının emekli maaşını kaybettiği anı anlattı.

Semra Gürsaç, "Baba, arızalanan aracını sanayiye götürürken parayı düşürdü. Karakola geldiğimizde polisler sağ olsun, parayı bulduklarını söylediler. Bugün bir kez daha insanlığın ölmediğini öğrendim," dedi.

Teşekkür Mesajları

Babasının kaybolan parası ile ilgili duygularını paylaşan Semra Gürsaç, "Babam kayıp sonrası üzülmedi, 'bu para helal, muhakkak geri döner' dedi. İki saat içinde para bulundu. Bulunan para bir emekli maaşı olduğu için çok sevindik. Parayı bulan kişiye ve polis ekiplerine teşekkür ediyoruz," diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla...

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla sahibine ulaştırıldı. Parayı bulan 63 yaşındaki Cafer Tugay Metin (sağda), parayı kaybeden 84 yaşındaki İbrahim Gürsaç'ın 53 yaşındaki kızı Semra Gürsaç'a (solda) teslim etti.

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla...

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla sahibine ulaştırıldı. Parayı bulan 63 yaşındaki Cafer Tugay Metin (sağda), parayı kaybeden 84 yaşındaki İbrahim Gürsaç'ın 53 yaşındaki kızı Semra Gürsaç'a (solda) teslim etti.

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla...

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla sahibine ulaştırıldı. Parayı bulan 63 yaşındaki Cafer Tugay Metin (sağda), parayı kaybeden 84 yaşındaki İbrahim Gürsaç'ın 53 yaşındaki kızı Semra Gürsaç'a (solda) teslim etti.

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla...

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla sahibine ulaştırıldı. Parayı bulan 63 yaşındaki Cafer Tugay Metin (sağda), parayı kaybeden 84 yaşındaki İbrahim Gürsaç'ın 53 yaşındaki kızı Semra Gürsaç'a (solda) teslim etti.

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla...

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla sahibine ulaştırıldı. Parayı bulan 63 yaşındaki Cafer Tugay Metin (sağda), parayı kaybeden 84 yaşındaki İbrahim Gürsaç'ın 53 yaşındaki kızı Semra Gürsaç'a (solda) teslim etti.

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla...

Erzurum'da baba ve oğlunun yolda bulduğu 20 bin 100 liralık emekli maaşı, polis aracılığıyla sahibine ulaştırıldı. Parayı bulan 63 yaşındaki Cafer Tugay Metin (sağda), parayı kaybeden 84 yaşındaki İbrahim Gürsaç'ın 53 yaşındaki kızı Semra Gürsaç'a (solda) teslim etti.

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