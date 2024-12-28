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Erzurum'da Çocuğun Üzerine Kar ve Buz Düşmesi Kamera ile Kaydedildi

Erzurum'da başına kar ve buz düşen 12 yaşındaki Yusuf Zengin ağır yaralandı, olay anı güvenlik kamerasında görüntülendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 20:14
Erzurum'da Çocuğun Üzerine Kar ve Buz Düşmesi Kamera ile Kaydedildi

Olayın Detayları

Erzurum'un Kazım Karabekir Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşanan talihsiz olay, 17 Aralık tarihinde meydana geldi. 12 yaşındaki Yusuf Zengin, ninesinin yaşadığı 6 katlı apartmandan çıktığı sırada, apartmanın çatısındaki birikmiş kar ve buz yığınlarının düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Güvenlik Kamerasındaki Görüntüler

O andan anbean görüntüleri güvenlik kameraları kaydetti. Görüntülerde, başına düşen kar kütleleriyle birlikte Zengin'in yanındaki kişilerin hemen müdahale ettiği görülüyor.

Tedavi Süreci

Yaralanmanın ardından Yusuf Zengin, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tetkikler sonucunda kafatası ve çenesinde kırıkların yanı sıra sol gözünde de problemler tespit edildi. Genç çocuğun tedavi süreci devam ediyor ve bir gün boyunca yoğun bakımda takip edildi.

Erzurum'da 17 Aralık'ta başına çatıdan buz ve kar kütlesi düşmesi sonucu kafatası ile çenesinde...

Erzurum'da 17 Aralık'ta başına çatıdan buz ve kar kütlesi düşmesi sonucu kafatası ile çenesinde kırıklar oluşan 12 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Babaanne Filiz Zengin (solda), AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Erzurum'da 17 Aralık'ta başına çatıdan buz ve kar kütlesi düşmesi sonucu kafatası ile çenesinde...

Erzurum'da 17 Aralık'ta başına çatıdan buz ve kar kütlesi düşmesi sonucu kafatası ile çenesinde kırıklar oluşan 12 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor. Babaanne Filiz Zengin (solda), AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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