Erzurum'da Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı Kuruluyor

Sekmen, yazılı açıklamasında, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı"'nın önemine vurgu yaptı. Sekmen, bu çalıştayla birlikte önemli bir adım attıklarını belirterek, "Kurumlarımızın işbirliğiyle inşallah Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığımızı kuracağız" ifadelerini kullandı.

Gelecek nesillere tarihi mirası aktarmanın önemine dikkat çeken Sekmen, "Doğu Cephesi'nin sınırları belirlendikten sonra bölgenin turizme kazandırılması noktasında sürdürülebilir bir turizm planlamasını hayata geçireceğiz" dedi. Doğu Cephesi'nin korunması, anlatılması ve etkin bir şekilde yönetilmesi için kurumsal bir yapıya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Başkan Sekmen, bu başkanlık aracılığıyla tabyalar, şehitlikler, komuta merkezleri, savaş alanları ve stratejik güzergahların sistemi bir bütün olarak korunacağını ve restore edileceğini belirtti. "Belediye olarak bu konuda tüm sorumluluğu üstlenmeye ve sürece aktif katkı sunmaya hazırız" dedi.

Sekmen, projenin Erzurum'un kalkınmasında kültür ve tarih turizminin önemli bir güç olacağını ifade ederek, "Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına adım attığımız bu süreçte, tarihimize daha güçlü sarılmak ve onu geleceğe aktarmak artık bir tercih değil, zarurettir" dedi. Bu vizyoner yaklaşımın geçmişe saygı ile geleceğe güvenle yürüyen bir Erzurum'un tarihi hassasiyetini temsil edeceğini sözlerine ekledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da "Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı" kurulması için tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da "Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı" kurulması için tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını bildirdi.