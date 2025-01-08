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Erzurum'da Evdeki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan yangında 61 yaşındaki M.T. yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 20:24
Erzurum'da Evdeki Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Yangın Faciası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede evi sardı.

Yangın ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Söndürme işleminin ardından, molozların arasında yapılan incelemelerde 61 yaşındaki M.T.'nin cansız bedeni bulundu. M.T.'nin cesedi, gerekli incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

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