Erzurum'da Müstakil Evde Patlama: 4 Yaralı

Erzurum'daki Patlamada Yaralı Sayısı Dört

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, Cami Kebir Mahallesi Nefi Sokak üzerindeki 2 katlı müstakil bir evde patlama meydana geldi. Olay sonucu, 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, patlamanın sebebinin evdeki mutfak tüpünden sızan gaz olduğu değerlendiriliyor.

Acil Müdahale

Patlamanın ardından komşuların yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananlar arasında İsmail T. (28) ve yeğenleri Hilal (16), Medine (18) ve Semanur K. (21) bulunuyor. Yaralılar, Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere sevk edildi. İsmail T.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Yangın ve Hasar

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ancak evde önem arz eden hasar oluşurken, çevredeki bazı evlerin camları da kırıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Patlama anı, sokağı gören bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, olaydan kısa bir süre önce aile fertlerinin durumu fark edip hızla evden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Patlama, tam kapı yakınındayken gerçekleşti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.