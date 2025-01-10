Erzurum'da Müstakil Evde Patlama: 4 Yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 13:34
Erzurum'da Müstakil Evde Patlama: 4 Yaralı

Erzurum'daki Patlamada Yaralı Sayısı Dört

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, Cami Kebir Mahallesi Nefi Sokak üzerindeki 2 katlı müstakil bir evde patlama meydana geldi. Olay sonucu, 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, patlamanın sebebinin evdeki mutfak tüpünden sızan gaz olduğu değerlendiriliyor.

Acil Müdahale

Patlamanın ardından komşuların yaptığı ihbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralananlar arasında İsmail T. (28) ve yeğenleri Hilal (16), Medine (18) ve Semanur K. (21) bulunuyor. Yaralılar, Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından il merkezindeki hastanelere sevk edildi. İsmail T.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Yangın ve Hasar

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ancak evde önem arz eden hasar oluşurken, çevredeki bazı evlerin camları da kırıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Patlama anı, sokağı gören bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, olaydan kısa bir süre önce aile fertlerinin durumu fark edip hızla evden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor. Patlama, tam kapı yakınındayken gerçekleşti.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle...

Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle...

Erzurum'un Pasinler ilçesinde müstakil bir evde mutfaktaki tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan Medya-İş'e Destek Çağrısı
2
İstanbul'da Taksicilere Yönelik Dolandırıcılık Operasyonu: 26 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
3
Emekli Aylıklarında Yeni Artış: Bakan Işıkhan Açıklama Yaptı
4
Fransa, Nefret Suçlarından Sınır Dışı Ettiği Cezayirli Fenomenin Ülkeye Girişi Engellendi
5
Beşiktaş'ta Kediye Tekme Atan Şüpheli Yakalandı
6
Lübnan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Avn: Güvenlik ve Ekonomi Krizleriyle Yüzleşecek
7
AJet, Zamanında Kalkış Oranını Yüzde 85'e Çıkardı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar