Erzurum'da Öğrenciden Gazze'ye Destek Boykot Çağrısı

Erzurum'dan Gazze’ye Destek Çağrısı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Farabi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Nazlı Aksoy'a koltuğunu devretti. Temsili başkanlık süresince Gazze'ye destek olmak amacıyla dikkat çekici bir çağrıda bulundu.

Boykot Çağrısı ve Mesajı

Aksoy, makam koltuğunda yaptığı açıklamada, Gazze'deki çocukların hayatına vurgu yaparak, “Biz çocuklar bir çikolata ve dondurma yiyeceğiz diye orada binlerce çocuğun ölmesine neden olmamalıyız. Bunun için özel uygulamaları ve Türk malı olanları kullanabiliriz. Gazze ile ilgili güzel bir boykot uygulaması gerçekleştirip halkımın bunu kullanmasını sağlayacağım,” dedi.

Okul İhtiyaçları Üzerine Vurgular

Aksoy, ayrıca okulun bahçesinde çocukların oynayabileceği daha güvenli ve güzel alanlar talep etti. Konuyu takib edeceğini de sözlerine ekledi. Başkan Mehmet Sekmen ise Aksoy’a teşekkür ederek, “Sevgili yavrularımız okullarına gidip gelirken... Gazzeli çocuklar maalesef 1 yılı aşkın süredir bombalar altında, kimilerinin de anne, babası ve kardeşleri bombalar altında ölmüş,” ifadelerini kullandı.

Sıcak Bir Ziyaret Sonrası Hediyeler

Başkan Sekmen, telefonla görüntülü aradığı torunuyla Aksoy'u tanıştırdıktan sonra ziyaret sonunda öğrenciye, ailesine ve öğretmenlerine hediye verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in (solda), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği Farabi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Nazlı Aksoy (ortada), Gazze'ye destek için boykot çağrısında bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in (solda), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği Farabi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Nazlı Aksoy (ortada), Gazze'ye destek için boykot çağrısında bulundu.