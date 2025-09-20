Erzurum'da Sağlıkçılar 97. Haftada Gazze İçin Yürüdü

Erzurum

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşü 97. haftada da sürdürdü.

Kent merkezinde Lala Paşa Camisi önünde bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları ile taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden Muhammed Seyda Özdiyar, konuşmasında direnişin adı olan Sumud'a ve din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin Gazze'ye doğru yola çıkan filonun vicdanlı üyelerine selam gönderdi.

Özdiyar, Vera şiirindeki 'Gazze'de bir çocuk doğduğunda önce annesinin göğsüne, sonra yerdeki taşlara uzanıyor' dizelerinin, aynı zamanda bir coğrafyanın ve halkın gerçeğini anlattığını belirtti. Özdiyar, Gazze'de yaşananların yalnızca fiziksel yıkımı göstermediğini, bunun aynı zamanda bir ahlaki çöküş ve insanlığın vicdanının sınandığı bir eşik olduğunu vurguladı.

Özdiyar, açıklamasında şunları ifade etti: 'Yaşamın ölümün gölgesinde sürdüğü Gazze'de açlık, susuzluk, ilaçsızlık artık araç değil, birer silahtır. Ve bu silahlar yalnızca Gazze'ye değil, tüm dünyaya doğrultulmuştur. Bu tablo yalnızca fiziksel yıkımı göstermekten ziyade ahlaki çöküşün de işaretidir. Burada yaşananlar, bir halkın yok edilme girişimi kadar insanlığın vicdanının da sınandığı bir eşiğe işarettir.'

Yürüyüş, yapılan duanın ardından sona erdi.

